Com Tite no Rio, Sampaoli comanda mais um treino no Flamengo

Sampaoli e a comissão aguardam o comunicado de desligamento. Ainda não houve conversas sobre isso. Eles também comandaram a atividade de ontem (26).

Depois do regenerativo ontem, os titulares foram a campo hoje junto aos reservas. Apesar do clima seguir distante, todos entendem que o grupo precisa vencer para não ficar fora da Libertadores.

O Flamengo espera fechar com o novo treinador antes de demitir o antigo. Sem comissão técnica permanente, o clube quer uma solução imediata.

As negociações com Tite seguem em andamento. O treinador desembarcou no Rio de Janeiro, onde mora, ontem a noite. O clube trata com otimismo a situação.

O Flamengo já viveu uma situação similar com Paulo Sousa. Em junho do ano passado, o português foi demitido, mas comandou treino em Atibaia antes da chegada de Dorival Jr. A demissão foi anunciada instantes depois de uma atividade.