Sampaoli vai ao Ninho comandar treino enquanto Flamengo discute demissão

Aguardando o comunicado da diretoria sobre a demissão, o técnico Jorge Sampaoli chegou normalmente ao Ninho do Urubu para comandar o treino do Flamengo nesta terça-feira. O elenco se reapresenta depois da derrota para o São Paulo na final da Copa do Brasil.

O que aconteceu

Sampaoli folgou com o grupo na segunda-feira e era aguardado na atividade das desta terça. Ele chegou ao Ninho por volta das 14h e a apresentação estava marcada para 16h.