Neto pagará indenização após acordo na Justiça e desculpas a Tite

Uma delas é o pagamento de uma indenização, que será remetida a uma instituição de caridade de Caxias do Sul (RS), escolhida pelo treinador.

O apresentador da Band já pediu desculpas a Tite no ar, mas a emissora vai transmitir um novo comunicado, reforçando o equívoco de Neto ao ofender Tite.

A Band participou da costura do acordo com Tite e reconheceu que Neto se excedeu. O ex-jogador se comprometeu a não repetir as ofensas contra Tite.

Tite foi representado por Luciano Feldens, sócio do escritório Feldens Advogados e vice-presidente do Grêmio.

Da ofensa às desculpas

As ofensas de Neto aconteceram depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo 2022. Neto chamou o técnico de "filho de uma p...", "desgraçado", "sem vergonha", "burro", "idiota", "imbecil" e "vagabundo".