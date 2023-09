Seleção tenta vencer à moda Diniz, mas gol salvador vem com cara de Tite

O técnico aponta duas questões. A falta de fluência no time devido ao início do trabalho e um gramado diferente do que os jogadores estão acostumados, um pouco mais duro e seco, segundo Neymar.

"Não vamos jogar com o refinamento muito grande com o tempo que a gente teve. Os jogadores vão entender. Às vezes nem precisa vir muita gente para fazer superioridade. É uma questão de ocupação de espaço. Circular um pouco a bola. No segundo tempo, a gente tentou acelerar demais. Isso dificultou o nosso jogo. Teve muito erro de passe certamente por causa do campo também", disse o treinador.