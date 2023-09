Casagrande: 'Se o Flamengo tira Sampaoli e bota Tite, some toda a confusão'

O colunista Walter Casagrande afirmou no Cartão Vermelho que o Flamengo precisa mudar o comando do time para criar um fato novo até o segundo jogo da final da Copa do Brasil. Ele encerraria a passagem de Jorge Sampaoli e contrataria Tite para o Rubro-Negro.

'Flamengo precisa de fato novo para mudar o ambiente': "Se o Flamengo não criar um fato novo até domingo, não vai ganhar do São Paulo. O ambiente está péssimo desde o começo do ano, ninguém se dá ali, ninguém está se dando mais como se dava antes, o Sampaio nitidamente não tem ambiente nenhum com os jogadores, no domingo, na parada técnica, enquanto o Dorival conversava com todos [os jogadores do São Paulo] numa roda, ele estava do lado de fora da roda de jogadores do Flamengo. Então, se não criar um fato novo que mude o ambiente, é empurrar com a barriga durante a semana".

'Tira o Sampaoli e bota o Tite, toda essa confusão some': "A pior coisa para jogador é acordar e pensar: 'Puts, tenho que ir lá no Ninho do Urubu treinar com o Sampaoli e esses caras'. Assim, não ganha de ninguém. Para mim, tinha que ter tirado Sampaoli no domingo e ontem ter aparecido um novo treinador lá. Sabe por quê? Motiva quem está fora e quem está no time tem que mostrar para permanecer, dá uma mudada no ambiente. Tinha que chegar um cara de fora, que não está nesse ambiente. O que eu pensei? Tira o Sampaoli e bota o Tite, no domingo é outro time, o ambiente muda completamente. Se chega um Gallardo no Flamengo agora ou um Tite, toda essa confusão some instantaneamente".