Flamengo mira em Tite enquanto costura saída de Sampaoli

Desempregado desde que deixou a seleção, após o fim da Copa do Mundo de 2022, o treinador é o único nome, até o momento, com quem a diretoria do Flamengo trabalha. A informação inicial foi dada pelo "ge" e confirmada pelo UOL.

Pesa contra o Flamengo o fato de não ser da preferência de Tite assumir um time no fim de uma temporada. No entanto, para convencê-lo, o Rubro-Negro apostará em um projeto a longo prazo, já com a ideia de montar a temporada de 2024.

Presidente do Fla, Rodolfo Landim é contra a ideia de colocar o técnico do sub-20, Mário Jorge, no comando da equipe de forma interina. Portanto, caso concretize a saída de Sampaoli, o desejo é o de ter já uma carta na manga para substituição imediata.

Tite já havia sinalizado a interlocutores rubro-negros que não descarta a possibilidade de trabalhar no Brasil, embora tenha preferência pelo exterior.

O treinador recebeu algumas propostas de clubes estrangeiros, mas nenhuma o seduziu.

Rio de Janeiro conta a favor

Além do peso em ser treinador do Flamengo, o que conta a favor do clube da Gávea no caso de Tite é o Rio de Janeiro.