Foi pênalti de Yuri Alberto em Corinthians x Grêmio? Ex-árbitros opinam

Os gaúchos reclamaram de pênalti, que não foi marcado por Wilton Pereira Sampaio — O VAR, comandado por Emerson Ferreira de Almeida Ferreira, não chamou o colega de profissão para analisar a jogada no vídeo. O jogo seguiu normalmente e acabou empatado.

Foi pênalti? Veja o que seis ex-árbitros falaram

Guilherme Ceretta: "Este é, historicamente, o maior pênalti não marcado na história do futebol. É uma vergonha o VAR não insistir na revisão. Todos os tópicos para a marcação de um pênalti existiram neste lance, e o 'nosso' árbitro de Copa do Mundo faz isso. Que triste momento da nossa arbitragem. Agora vamos escutar um monte de teoria da conspiração por culpa do Wilton."

Manoel Serapião: "Pênalti claro. O Yuri Alberto não estava disputando a bola. Estava no contexto da jogada, mas um pouco distante e tinha que ter cuidado com o braço. Ele colocou o braço assumindo risco do toque da bola. Ele estava mais em uma ação de bloqueio do que de disputa. Pênalti indiscutível. O critério da CBF neste tipo de lance é pênalti, como foram marcados muitos outros. O Wilton pode ter analisado mal em campo, mas o erro maior é do VAR, que tem imagem clara e indiscutível."

Ulisses Tavares: "O Yuri está com o braço aberto e tentou recolher, mas não deu tempo. Errou o árbitro no meu modo de ver. O VAR errou porque não chamou. Os árbitros estão marcando pênaltis ao seu bel prazer. Não existe mais critério."

Alfredo Loebeling: "Não é um pênalti duvidoso, é muito pênalti. O próprio Yuri, quando toca na bola, já vira para trás e olha para o árbitro. Ele se entrega. Tem que fazer a pergunta básica: é movimento natural do braço? Não. Ele vinha correndo e o braço se movimentou de forma errada porque ele estava no alto? Não, ele estava no chão. Nitidamente, ele quis ganhar espaço para impedir que a bola chegasse na área. O que me assustou um pouco foi a pressa do Wilton em cobrar o escanteio Por quê? Fico bastante ansioso para ver a conversa do VAR com ele. Não é possível que o VAR não tenha, na pior das hipóteses, sugerido uma revisão do lance. Não dá para admitir que um árbitro de Copa do Mundo não tenha a iniciativa em um lance desse. É uma vergonha."