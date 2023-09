Cássio rechaça Sul-Americana e pede foco: 'Temos que falar de Brasileiro'

Siga o UOL Esporte no

Siga o UOL Esporte no

Menos Sul-Americana, mais Campeonato Brasileiro. Este é o pensamento de Cássio, do Corinthians, para a sequência da equipe na temporada — os paulistas empataram por 4 a 4 com o Grêmio e estacionaram na 14ª posição da tabela. O goleiro falou ao sportv após o jogo na Neo Química Arena.

Foco no Brasileirão. "Precisamos parar de falar de Sul-Americana, temos que falar de Brasileirão. A gente não pode focar na Sul-Americana diante de jogos importantes e que precisamos ganhar. O jogo mais importante é sempre o próximo e precisamos ter isso em mente na cabeça. O foco tem que ser 100% no Botafogo, que é a próxima partida, independente de quem vai estar ou não. Na situação em que estamos, o mais importante é o Botafogo. Depois, tudo bem, mas temos que fazer uma grande partida contra o Botafogo, errar o menos possível e sair com a vitória."

Raio-x do empate com Grêmio. "Foi um jogo muito aberto: até o último minuto, as duas equipes poderiam sair vitoriosas. Mas deixamos escapar mais dois pontos, isso não pode acontecer. Temos oscilado muito em casa. O campeonato está chegando em uma reta de resultados em que precisamos pontuar e sair da parte de baixo da tabela. Jogamos contra uma equipe de muita qualidade, mas a gente precisa reagir."