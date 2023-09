Renato ironiza árbitro por pênalti não marcado: 'Até o Stevie Wonder viu'

Fica difícil, o Brasil todo viu a vergonha de hoje. E perguntar pro árbitro de vídeo o que ele tem a aprender sobre as regras. Só ele viu que não foi pênalti. Só ele. Até o (cantor) Stevie Wonder acho que viu que foi pênalti. Para quem não sabe, o Stevie Wonder é cego. Até ele daria esse pênalti. Fazer o quê? Renato Gaúcho

O gremista seguiu reclamando e disse que procurou Wilton ao final do jogo, destacando a justificativa do árbitro: "Tenho visto todos os jogos da Série A e sou um dos treinadores que menos critica a arbitragem. Errar é humano, mas no momento que você tem a ferramenta do VAR, é inadmissível que esse pênalti não tenha sido marcado. Eu duvido que alguém veja esse lance e fale que não foi pênalti. Procurei conversar com o árbitro depois do jogo e perguntei. Ele falou que o adversário estava com o baixo para trás. É árbitro de Copa do Mundo".