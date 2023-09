'Não pode acontecer', diz Veríssimo após 4 gols sofridos pelo Corinthians

Siga o UOL Esporte no

O zagueiro Lucas Veríssimo, do Corinthians, lamentou ao Premiere o fato de o time ter sofrido quatro gols no eletrizante empate com o Grêmio, em jogo disputado hoje na Neo Química Arena e válido pelo Campeonato Brasileiro.

Desatenção defensiva. "A gente tomou muitos gols, isso não pode acontecer. O jogo foi lá e cá. Conseguimos reverter o resultado e o professor tentou ajeitar para o 2° tempo, mas tomamos gols muito rápido Precisamos corrigir."

Um ponto conquistado ou dois perdidos? "No Corinthians, a gente ouve que é sempre sofrido, mas temos que melhorar e vencer. Hoje, era jogo para vencer e infelizmente não aconteceu, mas vamos trabalhar. [...] O nosso planejamento é entrar para vencer, os três pontos eram importantes, mas infelizmente não aconteceu. Foi um jogo louco."