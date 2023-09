Jornalista Gian Oddi e ESPN vencem recurso contra o Flamengo após processo

A ação judicial aconteceu por conta de uma declaração de Gian Oddi, durante o programa Linha de Passe, do dia 16 de março de 2020, sobre a votação para a paralisação do Campeonato Carioca daquele ano devido à pandemia de covid-19.

Os autores da ação foram o Flamengo, o presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente Rodrigo Dunshee.

A Justiça decretou que as despesas legais devem ser pagas pela parte que perdeu o caso, e os honorários do advogado serão calculados com base no valor da causa. O Rubro-negro pode recorrer.

A reportagem tentou contato com Gian Oddi e a ESPN, que não vão se pronunciar, e com o Flamengo, mas não recebeu resposta até o momento da publicação. Caso ocorra, a matéria será atualizada.

O que Gian Oddi disse?