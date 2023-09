Mattos: Gabigol hoje é um jogador com quem o Flamengo não pode contar

Rodrigo Mattos criticou no De Primeira a expulsão de Gabigol contra o Athletico-PR. Na opinião dele, o atacante não vem contribuindo com o time e deveria começar no banco de reservas o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, no domingo (17), no Maracanã.

Pegou na cara. Depois, na coletiva, o Gabigol tentou alegar que ele não agrediu, 'meu braço escorregou', escorregou onde? Desculpa, não dá para brigar com a imagem. O braço dele está mais para frente e ele estica para dar na cara do jogador do Athletico-PR, para que isso? Acho que será uma falta de bom senso completo — o que não vai ser uma surpresa — do Sampaoli se ele escalar o Gabigol no primeiro jogo da final. Não vem jogando nada, teve uma atitude completamente irresponsável e é um jogador que, hoje, não dá para contar. Rodrigo Mattos

