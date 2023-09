Jorge Sampaoli pegou uma Ferrari e a transformou numa carroça, ao inventar a roda quadrada e até David Luiz como volante, coisa que tentou ser no Chelsea sem sucesso, e quando não faltam especialistas para a posição no elenco.

Sampaoli está no Flamengo como Luxemburgo no Corinthians: os dois podem até ser campeões da Copa do Brasil e da Sul-Americana, respectivamente, mas não devem permanecer na Gávea e em Parque São Jorge.

Comentário para o Jornal da CBN desta quinta-feira, 14 de setembro de 2023.