A expulsão de Gabigol, por volta dos 20 minutos do segundo tempo da derrota contra o Athletico-PR, na última quarta (13), é o exemplo de que as cobranças no Flamengo precisam ser distribuídas de forma equilibrada.

A pressão maior tem sido sobre Sampaoli. De fato, o técnico tem errado muito. Em Cariacia (ES), ele voltou a falhar apostando em David Luiz como volante e começando com Allan na reserva. Também não deu certo a tentativa do argentino de improvisar Thiago Maia na lateral. O treinador não contou com Ayrton Lucas e Bruno Henrique, suspensos, e Arrascaeta e Filipe Luís, machucados. O volante Pulgar, que havia atuado pelo Chile nas Eliminatórias da Copa do Mundo no dia anterior, não foi relacionado para a partida.

Porém, o mais justo é dividir a responsabilidade pelo que acontece com o Flamengo nesta temporada entre treinador, elenco e diretoria em fatias não muito diferentes.