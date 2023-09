RMP defende saída de Sampaoli: 'Transformou o Flamengo em um caos'

Renato Mauricio Prado criticou no UOL News Esporte a permanência de Jorge Sampaoli como técnico do Flamengo após o passeio do Athletico-PR às vésperas da final da Copa do Brasil. Segundo ele, com o argentino no cargo, o Rubro-Negro entra como zebra na final.

'Sampaoli transformou o time do Flamengo no caos': "O Sampaoli é irritante, o que ele fez ontem em Cariacica foi uma coisa que um técnico estagiário não faria: para cobrir uma posição, mexeu em três e tornou o time um caos absoluto. Aliás, quando ele está no banco o time do Flamengo é um caos".

'Eu colocaria o Filipe Luís no lugar do Sampaoli': "O maior indicativo que o Sampaoli é medíocre é que toda vez que ele tem tempo para treinar, o time volta e é goleado. No momento, eu colocaria o Filipe Luís no lugar do Sampaoli, é a única modificação que eu faria. A verdade é que o Flamengo é um time completamente desorientado em campo, tudo perdido, ninguém sabe bem o que fazer, jogadores fora de posição. Se o Flamengo ganhar essa Copa do Brasil, é uma zebra, por tudo que o Flamengo não fez nessa temporada, é zebra".