Casos de família: Irmãos Hazard amargam crise e são esquecidos na Europa

Sempre à sombra do mais velho, ele construiu carreira no Borussia Monchengladbach e no Borussia Dortmund, da Alemanha, mas não conseguiu dar o salto para um gigante do continente.

Depois de ser pouco utilizado no Dortmund, foi emprestado ao PSV, da Holanda, na temporada passada. Voltou pra Alemanha e não seria utilizado, por isso acertou retorno ao futebol da Bélgica para jogar no Anderlecht.

A fase ruim o afastou da seleção da Bélgica, da qual não fez parte das últimas convocações.

Expectativa frustrada

Quando Eden fazia sucesso no Chelsea, havia uma grande expectativa sobre o potencial do irmão dele: Kylian, que acabou frustrada.

Dispensado do sub-23 do Chelsea no fim da temporada 2017/2018, ele passou pelo Cercle Brugge, sem sucesso, e hoje atua no Molenbeek, ambos da Bélgica. E já não é mais um menino, pois está com 28 anos.