Em busca de novo técnico, Alemanha negocia com o Bayern para contratar Nagelsmann

Nagelsmann chegou ao Bayern em 2021, depois de uma passagem de sucesso pelo RB Leipzig. Apesar de conquistar o Campeonato Alemão em sua primeira temporada no time, o comandante acabou tendo atritos com o elenco e foi demitido.

Ele assumiria a seleção no lugar de Hansi Flick, que foi dispensado após a goleada de 4 a 1 sofrida para o Japão no último domingo. O técnico também já havia decepcionado com a Alemanha durante a Copa do Mundo do Qatar, quando a equipe foi eliminada na fase de grupos.