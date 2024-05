CBF admite erro de VAR por não intervir em jogo do Flamengo

Sua análise reconhece que as imagens das câmeras da VAR não tinham a qualidade ideal. Mas ressaltou que não é responsável por isso — a CBF recebe as imagens da transmissão oficial do evento. O protocolo não prevê câmeras específicas para o árbitro de vídeo.

"Eu vejo um jogador não olhando a bola e olhando um atacante. Se o braço foi suficiente para derrubar teria de ver na câmera", completou Seneme.

Tite reclamou ainda em campo e, depois do jogo, a diretoria do Fla subiu o tom das críticas porque o VAR não chamou o árbitro para checar a jogada.

Mas Seneme entendeu que houve falta do uruguaio De La Cruz no lance de origem em que foi anulado a expulsão do jogador Luan Cândido, do Red Bull, outra decisão que gerou discussão na rodada passada do Brasileirão.