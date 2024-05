Como prefeitura do Rio ajuda estádio do Fla com desapropriação de terreno

O Flamengo tem negociado com a Caixa Econômica Federal o valor do terreno do Gasômetro para construir seu estádio. Havia otimismo de acordo na cúpula rubro-negra nos últimos dias. No meio do caminho, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ameaça desapropriar o local e depois revendê-lo ao clube para viabilizar o terreno.

Essa intervenção do político deve tornar a construção do estádio rubro-negro mais barata, independentemente da forma que o Flamengo venha a adquirir o terreno.

A negociação de Flamengo e Caixa tinha um claro entrave no preço do terreno do Gasômetro, no centro do Rio. O clube queria pagar algo próximo de R$ 200 a 250 milhões, e a Caixa exigia um montante mais próximo de R$ 500 milhões. O banco ainda estudava negociar a área para outros projetos vistos como potencialmente mais rentáveis.