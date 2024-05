Flamengo investiu mais de R$ 100 mi em Gabigol; contrato está perto do fim

Naquela temporada, Gabigol foi a principal estrela de um Flamengo que ganhou a Libertadores e o Brasileiro. Foi autor de dois gols na final da competição continental.

Então, o Flamengo acertou com a Inter de Milão sua compra por 16,5 milhões de euros. Ao final do ano, com todos os custos da operação, o Flamengo teve de investir R$ 97 milhões. Desse total, R$ 86 milhões foram para aquisições de direitos - há impostos e taxas envolvidos. E o restante foi para luvas e intermediação.

No total, o Flamengo pagou durante quatro anos pela aquisição de Gabigol. Em 2023, não havia mais registros de pagamentos em aberto por seus direitos.

Além disso, em 2022, o clube ainda registrou outra transação de custo de intermediação por Gabigol com o empresário Giuliano Bertolucci, no total de R$ 4,9 milhões.

Esse também foi o ano em que o clube conquistou a sua segunda Libertadores, de novo com um gol de Gabriel na final, diante do Athletico.

Ou seja, no total, o Flamengo investiu R$ 106 milhões em Gabigol. É possível que ele saia de graça no final do ano, já que pode assinar um pré-contrato a partir do meio de 2024. Outra possiblidade seria uma saída no meio do ano com alguma compensação financeira - a proximidade do final de contrato limita bastante o valor.