O que Cássio e Paulinho não contarão sobre a saída deles do Corinthians

Tudo civilizado e com a finalidade de manter boa aparência.

O que nem o maior goleiro da História corintiana, nem o meio-campista de participação extraordinária na vida alvinegra dirão é que foram embora insatisfeitos com o ambiente vivido no CT do Corinthians, atualmente cercado por seguranças e contaminado pela frequência de cartolas, parentes de cartolas e amigos de cartolas, além dos tais seguranças que invadem as áreas de lazer dos jogadores, muitas vezes ocupando até mesas de sinuca a eles reservadas.

Sem se falar das viagens repletas de gente que nada tem a fazer nas delegações a não ser mera e explícita tietagem.

Experiente e incomodada com a situação, a dupla preferiu ir embora sem fazer barulho e preservar a relação com a Fiel.

É inevitável que a bagunça em Parque São Jorge contamine o CT.

Daí crescer o movimento que envolve conselheiros das mais diversas tendências para apurar o que acontece no clube, embora com dificuldade de fazer agir o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, que tenta empurrar com a barriga a urgente investigação interna pedida por mais de 80 conselheiros e com tendência a aumentar nos próximos dias.