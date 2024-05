Negociação Crefisa e Vasco expõe falta de regras para donos no Brasileiro

A Lei Pelé quase foi revogada pela Lei Geral do Esporte, salva pelo Congresso ao derrubar vetos do planalto.

Mas fato é que trata-se, junto com a Lei da SAF, das únicas regras para aquisição de clubes. Depois de anos de discussão, propostas e promessas, o futebol brasileiro não foi capaz de criar um código próprio para regular aspectos financeiros e de propriedade de clubes.

A CBF e a os clubes negligenciam uma questão fundamental no mundo corporativo e de negócios em que se transformou o futebol mundial. Pela regra esportiva, no Brasil, pode-se acumular clubes, gastar sem limites com déficits acumulados, não há nenhuma verificação dos compradores do clube.

Veja também o caso da 777 Partners e sua iminente falência no exterior. A empresa está sob escrutínio na sua tentativa de compra do Everton, transação hoje bem improvável de se concluir. Entrou no Brasil sem nenhuma fiscalização por órgãos esportivos, além da diligência feita pelo próprio Vasco.

Na Europa, a questão dos MCO (Multi-Clube Ownership) está no centro da discussão. A UEFA impôs condições para o Girona, membro do grupo City, participar da Champions League ao mesmo tempo que o Manchester City. Provavelmente, o grupo terá de vender parte das ações ou fundar um time independente. As transações entre clubes do mesmo grupo também estão sob lupa.

O mesmo City teve dois títulos ingleses sob acusação da Premier League de ter infringindo mais de 110 regras financeira da liga. Não há uma liga de elite do velho continente onde não exista um Fair Play Financeiro.