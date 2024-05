Lucas Buda sobre gravidez de prima de MC Binn: 'Disposto a assumir'

Lucas Buda disse que pretende assumir a responsabilidade e que já entrou em contato com Nina. "Mas estou disposto a assumir todas as responsabilidades, cumprir com meu papel. Seguindo, né? Seguir a vida."

Já entrei em contato com a Nina para dar o primeiro suporte, e estou meu organizando para ir para São Paulo para a gente poder conversar pessoalmente Lucas Buda

Notícia da gravidez

Na última quarta (29), Nina afirmou que estava grávida e que Lucas Buda seria o pai. "Tenho 70% de certeza de que é dele. Fiquei só com ele até agora, e assumi [um relacionamento] com minha empresária, não tem como eu engravidar dela", disse em entrevista à revista Quem.

A cantora namora atualmente Ketlin Hernandes, sua empresária e contou que não se relacionou com nenhum outro homem. "Um pouco antes de eu conhecer o Buda, terminei um relacionamento de quatro anos, mas quando fiquei com o Buda, não estava mais com ninguém."

Nina Capelly e Lucas Buda se conheceram através de MC Binn e tiveram um rápido affair.