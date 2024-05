Relatório de Textor isolado não prova manipulação, diz órgão europeu

A Good Game! foi contratada pelo dono do Botafogo, John Textor para analisar jogos do Brasileiro. Baseado em seu relatório, o executivo norte-americano afirmou que dois jogos do Palmeiras do Brasileiro de 2022 e 2023 foram manipulados em favor do time alviverde. Ele apresentou o documento para a CPI da Manipulação de Jogos e Apostas no Senado e à Polícia Civil do Rio de Janeiro. O STJD também investiga a denúncia de Textor baseada no documento.

Pois bem, o estudo do Conselho da Europa foi publicado em setembro de 2023, portanto, antes das acusações públicas de Textor. A pesquisa foi conduzida em jogos de 2017 a 2019, e depois passou por fases posteriores antes de sua conclusão.

Em comunicado, o Conselho da Europa afirmou sobre a análise dos trabalhos das três empresas, Footvision, Good Game! e Statsperform:

"Eles concluíram que as análise de performance no esporte pode ajudar no combate de manipulação auxiliando investigadores em identificar jogadores nos quais há interesse particular. Mas é importante frisar que as análises atuais não servem como prova por si só, mas podem corroborar indícios sérios e consistentes, como apostas suspeitas", diz o texto do Conselho.

Em seguida, o órgão afirma que houve consenso de que será preciso mais trabalho para desenvolver metodologias baseadas em dados independentes e empíricos para obter "resultados objetivos".

O método da Good Game!

No estudo, é explicado que o método da Good Game! consiste em uma análise de jogadores e árbitros em vídeos sob o ponto de vista físico, biomecânico e fisiológico. O objetivo é encontrar deficiências desses atletas ou juízes. Um algoritmo identifica o número de deficiências por jogador e o número deles envolvidos.