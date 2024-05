Em ação, Vasco questiona 777 por venda de direitos da Série A na Liga Forte

A ação do Vasco para tirar a 777 Partners do controle da SAF questiona diversas medidas da gestão da empresa norte-americana. Entre elas, o clube associativo protesta contra o acordo de venda de 20% dos direitos de TV do Brasileiro para investidores da Liga Forte União por 50 anos.

O Vasco entrou na Justiça contra a 777 Partners para recuperar o controle da gestão da SAF. Alegou descumprimentos do acordo de acionistas e do estatuto da SAF, o que configuraria inadimplemento do contrato. A empresa norte-americana nega e já recorreu.

Ao listar atos considerados lesivos ao clube, o Vasco associação classificou como absurda a venda de 20% dos direitos de TV e comerciais por 50 anos para investidores da Liga Forte União - a LCP de Carlos Gamboa e o fundo GA. Para a associação, isso representou um prejuízo ao patrimônio da SAF.