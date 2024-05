Além de Libra, Corinthians volta a negociar direito de TV com Liga Forte

A Brax, que é a compradora das placas do clube, já saiu do cenário de aquisição de direitos de TV da Série A.

Já a LFU retomou conversas com o Corinthians. A Liga Forte tinha avisado que a proposta anterior fora retirada porque o prazo acabara. E iniciou a concorrência da venda dos direitos de TV com partidas de seus 11 times da Série A sem o Corinthians. Agora, a negociação entre as partes recomeçou.

Ao mesmo tempo, o Corinthians tinha se aproximado da Libra no período. No grupo, no entanto, não há margem para negociação. Para aderir, o clube alvinegro tem que aceitar as condições de divisão pré-definida em três partes, um percentual igual, outro por posição no campeonato e uma terceira por audiência. O valor total a ser distribuído é de R$ 1,3 bilhão por ano, valor do contrato da Globo.

Neste terceiro item, a estimativa é que o Alvinegro fique próximo ao Flamengo como os clubes que mais faturam.

Do lado da LFU, há uma divisão também em três partes, só que com maior peso para o item igualitário e uma regra de audiência diferente.

Além disso, há o fator de dinheiro antecipado. Do lado da LFU, a XP tinha acenado com um empréstimo de R$ 200 milhões. A operação estava atrelada a uma espécie de garantia de posição mínima do Corinthians no campeonato.