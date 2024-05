CBF e governo repassaram R$ 12 mi à federação e MP aponta desvio de metade

A Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul recebeu R$ 12,1 milhões em repasses da CBF e do governo do Estado do Mato Grosso do Sul nos últimos cinco anos. A investigação do Ministério Público do Mato Grosso do Sul apontou que uma organização criminosa desviou metade deste valor: R$ 6 milhões.

O MP e a polícia efetuaram sete prisões durante a terça-feira (21) na operação Cartão Vermelho, além de buscas e apreensões. A principal detenção foi do presidente da Federação do MS, Francisco Cesário, que, neste caso, faz parte da assembleia geral da CBF.

De acordo com o MP, o esquema funcionava com saques nas contas da federação do Mato Grosso do Sul que atingiram o valor de R$ 3 milhões. Além disso, havia pagamentos de hospedagens e diárias que eram devolvidos aos envolvidos no esquema.