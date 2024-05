Abel é incoerente ao falar em 'livro aberto' enquanto recusa transparência

O clube do Qatar Al Sadd entrou com uma ação contra Abel Ferreira por descumprimento de um pre-contrato pelo qual assumiria o time em 2025. Alega que o documento foi assinado em novembro de 2023 e desrespeitado pela renovação do técnico com o Palmeiras até o final de 2025. Há cobrança de multa de US$ 5 milhões.

Esses são os fatos que exigiriam uma explicação tanto de Abel Ferreira quanto do Palmeiras. Mas principalmente o técnico devia uma explicação ao público: assinou o pre-contrato? Avisou o Alviverde?

Em coletiva após jogo com o Botafogo-SP, o treinador se recusou a esclarecer aos fatos. Em vez disso, fez um discurso sobre amor ao Palmeiras, sobre continuar no clube e sobre sua carreira ser ?um livro aberto?.