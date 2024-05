Saída precoce de Ronaldo do Cruzeiro reflete expectativa irreal sobre SAF

Essas perguntas demandam uma resposta mais complexa do que sim ou não. Para começar a entender o quadro, é preciso lembrar como foi feito acordo inicial da compra do Cruzeiro.

Ronaldo acetou a aquisição de 90% da SAF do clube em troca de: 1) aporte de R$ 50 milhões 2) obrigação de gerar receitas incrementais de R$ 350 milhões 3) Assumir as dívidas fiscal e na Justiça do clube.

Em comparação com as SAFs de Botafogo e Vasco, é justo dizer que o investimento previsto por Ronaldo era bem modesto. Os dois clubes cariocas já tiveram gastos de mais de R$ 200 milhões cada em elenco durante os anos de 2022 e 2023.

O plano de Ronaldo sempre foi reerguer o Cruzeiro aos poucos com pouco dinheiro e só investir quando isso fosse sustentável. A gestão feita pela equipe do ex-jogador, comandada por Gabriel Lima, fez um trabalho bem eficiente na resolução dos principais problemas do clube. A dívida foi equacionada e está sendo paga aos poucos, houve melhoras de infraestrutura, o clube passou a ter uma organização.

Sim, essa organização se deu em um patamar esportivo inferior ao anterior do Cruzeiro, com elenco mais modesto. Mas aquele patamar era artificial tanto que quebrou o clube. E a comparação com o Atlético-MG, rival, é também injusta porque houve ali investimento muito além das possibilidades do clube.

Então, há um ponto no meio em que pode-se criticar o investimento baixo de SAF do Cruzeiro e elogiar o modelo sustentável buscado pela gestão de Ronaldo.