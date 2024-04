Como novo contrato do Flamengo com Adidas gera entre R$ 70 mi e R$ 100 mi

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou a renovação do contrato do clube com a Adidas até o final de 2029. O acordo tem algumas modificações em relação ao atual. O impacto financeiro é mais em relação ao valor mínimo garantido, sendo o montante máximo dependente da venda de peças.

A estimativa do clube é que, considerando todos os itens, o Flamengo tenha uma garantia mínima de R$ 74 milhões com o contrato. O valor máximo a ser obtido, em um ano de sucesso esportivo, é parecido com o atual e pode chegar a R$ 100 milhões.

Abaixo os termos do contrato: