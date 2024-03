Flamengo reduz em 89% sua dívida histórica de R$ 1,5 bi em 11 anos

O balanço de 2012 do Flamengo - revisado já pela “nova” diretoria” - mostrava um número ainda maior R$ 803,7 milhões. Esse valor nem foi o final porque houve diversos esqueletos encontrados depois. Mas é o montante que podemos trabalhar: representaria R$ 1,5 bilhão em valores de hoje (isto é, corrigidos pela inflação do IPCA).

Pois bem, e qual o valor da dívida atual do Flamengo registrado no balanço de 2023? A diretoria apresentou em seu documento financeiro o número de R$ 48 milhões para a dívida operacional líquida (que considera só as dívidas operacionais e o que há em caixa). Só que esse critério é bem diferente do adotado naquela ano de 2013.

Por que? Membros da atual diretoria do Flamengo que estavam naquele ano explicam que a zona das contas rubro-negras da época não permitiam o cálculo da dívida operacional líquida. Sequer era possível ter certeza de um número do débito bruto era real diante de tantos esqueletos.

Então, para uma comparação justa, é preciso calcular a dívida líquida atual. Esse cálculo é feito com o todo o passivo (dívidas a curto e longo prazo, menos dinheiro que o clube tem a receber). Pois bem, esse valor para 2023 é de R$ 167 milhões.

Na prática, comparando os dois números, o Flamengo saiu de uma dívida líquida de R$ 1,5 bilhão para R$ 167 milhão. Ou seja, houve uma redução do débito de 89% durante o período de 11 anos das gestões Eduardo Bandeira de Mello e Rodolfo Landim.

No mesmo período, a receita saltou de R$ 517 milhões (valor de 2012) corrigido pela inflação para R$ 1,374 bilhão. Assim, houve um aumento de 165% na arrecadação do clube no período de 11 anos, o que se acentuou na gestão de Landim.