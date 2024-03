Flamengo avalia ter R$ 16 milhões de sobra para contratar em 2024

O Flamengo avalia ter ainda 3 milhões de euros (R$ 16 milhões) para contratações na temporada de 2024. Esse é o número com que trabalha o departamento de futebol do clube. Mas, internamente, há uma parte da diretoria que vê necessidade de vendas de atletas.

A necessidade de reforço do Flamengo pode se tornar maior por conta do caso de suspensão do atacante Gabigol pelo tribunal de antidopagem. No momento, ele está punido até abril de 2025 e espera o julgamento de um recurso no CAS.

A procura por um centroavante reserva para Pedro dependeria da conclusão pelo menos do julgamento do efeito suspensivo do atacante. Até porque, agora, só há aberta a janela de transferência para jogadores que saiam após os Estaduais. Havia necessidades para também para o meio. E contratar jogadores sem pagamento de multa é outra possibilidade.