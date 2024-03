Flamengo atinge receita recorde no país de R$ 1,370 bilhão em 2023

No geral, a receita recorrente do clube foi próximo de 2022 (R$ 1,071 bilhão contra R$ 1,091 bilhão), Só que sem contar com as premiações de títulos de Libertadores e Copa do Brasil.

Apesar do aumento da receita bruta, há uma intenção da diretoria de manter o gasto com o futebol dentro de um percentual saudável da arrecadação total, considerando a renda recorrente.

"Se eu pego os últimos anos, sem considerar as amortizações, a gente gastou 63% das receitas recorrentes (com futebol). Tem toda uma área de apoio, jurídico, marketing que também estão ligadas ao futebol. Se somar tudo, tira social e esporte olímpico, chega a 83%", analisou Góes. Ao falar em receita recorrente, o diretor exclui as vendas de jogador da conta.

O superávit operacional de R$ 320 milhões é que permite os investimentos em contratações sem aumento de endividamento. A estratégia do clube é tentar deixar as contas de compras e vendas de jogadores bem próximas.

Em princípio, não há intenção de usar esse dinheiro para o investimento no projeto da construção do estádio próprio. A diretoria rubro-negra pretende encontrar outros meios de financiamento para levantar a arena, como explicou Rodrigo Tostes. Segundo ele, esse dinheiro deve continuar a ser usado em investimento no time e em tecnologia para melhorar a geração de receita.

O Flamengo fechou o ano sem dívida bancária. O débito oneroso líquido gira na casa de R$ 50 milhões. Essa é a diferença entre o que o clube tem para pagar e o que tem para receber.