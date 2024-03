Uefa diz que não fará nada após mais um caso de racismo contra Vini Jr

A UEFA informou que as ofensas racistas contra Vinicius Jr cometidas pela torcida do Atlético de Madrid estão fora do escopo de sua regulação. Portanto, não haverá nenhuma punição na Champions League ao time espanhol após os seus torcedores chamarem o brasileiro de chimpanzé.

Os gritos racistas da torcida do Atlético de Madrid ocorreram antes da partida diante da Inter de Milão, pela Liga dos Campeões. Torcedores cantaram nos arredores do Estádio Metropolitano: "Ale, ale, ale, ale, Vincius é um chimpanzé"

Por meio de suas redes sociais, Vinicius Jr cobrou da UEFA uma punição. O governo brasileiro informou que também pediria providências à entidade.