Série B: CBF articula acordo urgente de TV e promete manter cota de clubes

A CBF tenta articular um acordo de transmissão de TV a dois dias do início da Série B. Mas já é certo que o valor não vai atingir os R$ 240 milhões previstos com o contrato da Brax. Com isso, a confederação já decidiu complementar a cota dos times da Segundona.

O contrato da Brax gerava um valor total entre R$ 200 milhões e R$ 240 milhões, o que dava R$ 10 e 12 milhões para cada clube. A empresa rompeu alegando descumprimentos do acordo.

A CBF começou a negociar um novo acordo. Houve demonstração de interesse da Globo, que já tinha comprado os jogos em casa do Santos. Além disso, há conversas avançadas com o canal GOAT e a TV Brasil. Todos formalizaram propostas.