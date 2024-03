Conmebol e Fifa debatem anular mudança no Mundial após reclamação de clubes

A Conmebol e a Fifa discutem reverter a mudança do Mundial de clubes de 2024 - agora chamado de Interclubes - que "rebaixou" o campeão da Libertadores. Antes, as equipes sul-americanas entravam nas semifinais, mas agora têm que jogar as quartas. Isso causou insatisfação entre equipes do continente e ameaça de usar reservas no torneio.

A Conmebol e clubes estão reunidos em Luque, no Paraguai, para o sorteio da Libertadores, nesta segunda-feira.

Explica-se: a Fifa optou pela mudança do formato do Mundial após algumas eliminações de campeões da Libertadores na semifinal para equipes de outros continentes. Assim, os times sul-americanos passaram a ser obrigados a jogar as quartas de final diante de uma equipe da Concacaf.