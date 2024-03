Silêncio da Uefa sobre racismo contra Vinicius Jr é constrangedor

Ainda houve gritos de morte a Vinicius por parte de torcedores do Barcelona no confronto diante do Napoli.

Além de Vinicius Jr, o Real Madrid fez denúncia de manifestação de ódio dos torcedores dos rivais para autoridades espanholas. E o governo brasileiro pediu uma atitude da UEFA.

Nesse cenário, passados dias do fato, a UEFA se mantém em absoluto silêncio. Não houve menção ao fato no sorteio dos confrontos das quartas-de-final, nenhuma nota condenando o racismo, nenhum procedimento disciplinar divulgado.

Questionada pela agência Reuters, a UEFA informou que, se os gritos ocorreram no estádio ou nos seus arredores, a entidade vai avaliar no relatório do jogo. É uma resposta absolutamente protocolar para um caso tão grave.

Patrocinadores da Champions League - como a Heineken, PS4, Batata Lay's e Mastercard, entre os que têm atividades no Brasil - também não se manifestaram após a competição ser associada ao racismo pelos gritos. É como se todo mundo até agora estivesse olhando para o lado fingindo que não aconteceu, apegado a trâmites burocráticos.

Tanto a entidade quanto seus parceiros comerciais demonstram uma tolerância ao preconceito superior até à La Liga. Lembrando que a organizadora do campeonato espanhol reagiu de forma protocolar e chegou a confrontar Vinicius Jr, mas depois, ao menos, passou a condenar e instaurar inquéritos para os ataques ao jogador. A UEFA nem isso: protagoniza uma omissão constrangedora.