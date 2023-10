Agora, com as vagas de Argentina, Paraguai e Uruguai, não se sabe como ficarão as eliminatórias. Uma possibilidade seria manter as vagas da América do Sul, o que deixaria seis vagas e meia para sete países. Nesse caso, o torneio não faria o mínimo sentido.

Outra possiblidade seria que a América do Sul passasse a ter três vagas e meia para sete países. Nesse caso, a CBF entende que o torneio seria pouco atrativo.

Esportivamente, o Brasil deixaria de enfrentar seu adversário mais forte, a Argentina, e um dos mais tradicionais o Uruguai. Sob o ponto de vista econômico, também não haveria grande valor nos jogos.

Ou seja, a CBF não pretende aceitar disputar um torneio nesse formato e ser prejudicada. A solução possíveis são reduzir drasticamente o torneio e abrir espaço para disputa de jogos com europeus, mais atrativos. Até a extinção das eliminatórias, no caso de seis vagas e meia para o continente, é um pensamento da confederação.