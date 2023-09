Além disso, a Brax pode fazer comercialização de direitos para outras emissoras de TV fechada ou streaming para maximizar os valores. A empresa também é especialista em negociação de placas.

É mais uma competição em que a Brax expande sua atuação que já é grande no Brasil. A empresa tem os direitos das placas e parte comercial da Copa do Brasil, de partes do Brasileiro da Série A e de toda a Série B.

A Copa América nos EUA foi fruto de um acordo firmado entre a Conmebol e a Concacaf (confederação da América do Norte, Central e Caribe). Com isso, haverá 16 times das duas regiões. A expectativa é de uma receita recordo com a competição.