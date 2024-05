Dia de Champions: como o PSG virou um 'time melhor' sem Messi e Neymar

Um PSG melhor

Na soma de todas as competições, a versão atual do PSG tem números um pouco melhores do que os atingidos na era "Mbappé, Messi e Neymar".

Com 31 vitórias, 12 empates e quatro derrotas (só uma delas depois da virada do ano), os parisienses ostentam nesta temporada um aproveitamento de 74,7% dos pontos disputados, contra 71,3% de 2021/22 e 74,6% de 2022/23.

Diferente do que aconteceu nos dois anos anteriores, o PSG ainda tem em 2024 a oportunidade de fechar uma hegemonia completa dentro do seu país, já que está na final da Copa da França (enfrenta o Lyon, em 25 de maio).

No período do seu badalado trio ofensivo, a equipe da Cidade Luz parou nas oitavas do torneio nacional. Em uma edição, foi eliminada pelo Nice. Na outra, caiu ante o Olympique de Marselha.

Por que melhorou?

Apesar da redução na quantidade de talento disponível no seu elenco depois das saídas de Messi (Inter Miami) e Neymar (Al-Hilal), o PSG conseguiu evoluir sob comando do técnico espanhol Luis Enrique graças a uma melhoria significativa no jogo coletivo.