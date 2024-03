7 astros que, assim como Gabigol, foram suspensos após exames antidoping

DIEGO MARADONA

Imagem: Tony Marshall - EMPICS/PA Images via Getty Images

Dependente químico, passou boa parte da vida lutando contra o vício em drogas. Maradona foi pego no doping três vezes. Em 1991, testou positivo para cocaína em teste realizado após uma partida do Napoli, ficou 15 meses afastado do futebol e chegou até a ser condenado à prisão na Itália. Mais tarde, durante a Copa do Mundo-1994, seu teste apontou o uso de efedrina. O episódio marcou o fim da sua carreira na competição de futebol mais importante do planeta e lhe rendeu um novo gancho de um ano e três meses. Já em 1997, quando defendia as cores do Boca Juniors, ganhou mais uma suspensão (de três meses) pela reincidência em testes com efedrina.

ROMÁRIO

Imagem: Allsport/ALLSPORT

Já no finalzinho da carreira, quando acumulava os cargos de atacante e técnico do Vasco, o Baixinho levou uma suspensão de 120 dias pelo uso de finasterida, substância dopante presente em remédios contra calvície. Apesar de não ter contestado o resultado do exame e até ter admitido fazer uso desse tipo de medicação, Romário conseguiu posteriormente uma decisão favorável do STJD, acabou absolvido por falta de informação médica e pôde voltar aos gramados um mês antes do fim da suspensão.