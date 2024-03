Neymar, Thiago Silva e cia: 7 veteranos que devem voltar ao Brasil em breve

NEYMAR

Meia-atacante, 32 anos, Al-Hilal (ARA)

Principal jogador brasileiro da sua geração e último atleta do país a subir no pódio de premiações de melhor do mundo (Bola de Ouro ou The Best), o camisa 10 do Al-Hilal já é tratado nos bastidores do Santos como um reforço quase certo para 2025. Neymar ficará livre do vínculo com o clube saudita em julho do próximo ano e é visto pelo presidente Marcelo Teixeira, com quem tem ótimas relações, como o "presente ideal" para celebrar uma possível volta alvinegra à primeira divisão do Brasileiro.

THIAGO SILVA

Zagueiro, 39 anos, Chelsea (ING)

Imagem: MATTHEW CHILDS/Action Images via Reuters

De acordo com o tabloide britânico "Daily Star", o ex-capitão da seleção está na lista de 15 jogadores que o Chelsea pretende liberar no fim desta temporada. Como o contrato de Thiago Silva vai só até julho, o clube que quiser contratá-lo nem precisa sentar para conversar com os ingleses e pode negociar diretamente com seu estafe. Quem já está esfregando as mãos com a possibilidade de contar com o zagueiro é o Fluminense, time onde ele despontou no cenário nacional e com quem vem mantendo uma espécie de namoro público já há alguns anos.

ROBERTO FIRMINO

Atacante, 32 anos, Al-Ahli (ARA)