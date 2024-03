Como Messi virou um 'fantasma' para Cristiano Ronaldo até na Arábia Saudita

Provocação e suspensão

No começo de fevereiro, Ronaldo não gostou de ver a torcida da Arábia Saudita, onde reside e joga desde o começo do ano passado, gritar pelo nome de Messi durante um amistoso entre Al-Nassr e Inter Miami.

O detalhe é que o argentino não pôde participar do aguardado encontro por causa de problemas físicos. Ao ouvir a ovação para o craque ausente, CR7 não se aguentou: falou "eu estou aqui, não o Messi" para um grupo de torcedores e esfregou nas partes íntimas um cachecol que havia sido jogado no gramado antes de jogá-lo de volta para as arquibancadas.

No final do mês, os gritos por Messi voltaram a se repetir, mas dessa vez como provocação de torcedores do Al-Shabab ao craque do Al-Nassr. O português não deixou barato e, após marcar um gol, gesticulou com os braços apontando para a região pélvica. Por causa desse comportamento, acabou sendo suspensor por uma partida no Campeonato Saudita.

Ironia nos prêmios

Ainda no semestre passado, logo depois de seu tradicional rival vencer a Bola de Ouro, CR7 reagiu com emojis de gargalhada a uma postagem de um jornalista espanhol que criticava a escolha de Messi como vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo.