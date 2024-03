Italiana se divide como modelo e árbitra de futebol, mas encara preconceito

Ainda nessa entrevista, Presicce assegurou que não desistirá do seu sonho por conta do preconceito, mas lamentou que nem todos conseguem lidar da mesma forma com as "frases insultosas e depreciativas".

Filha do técnico

A modelo e aspirante a árbitra se apaixonou pelo futebol ainda na infância, por influência do seu pai, que treinava um time amador e costumava levá-la para assistir boa parte dos jogos em que atuava.

"Não me senti muito atraída pelo que os jogadores faziam dentro de campo, mas sim pelo árbitro. Fiquei intrigada com sua autoridade, com a habilidade necessária para conseguir dirigir uma partida e interrompê-la quando necessária", explicou.

Dedicada à carreira que pretende levar adiante, Presicce aproveita todos os momentos de folga que surgem no seu trabalho como modelo para se aprofundar no estudo das regras do futebol e assistir a partidas que a ajudem a entender melhor o funcionamento do jogo.

"O uniforme de árbitro e o vestido de grife podem coexistir. Basta querer."