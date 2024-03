Salah, De Bruyne, Casemiro: 7 astros que a Arábia quer na próxima janela

Imagem: Alex Dodd - CameraSport via Getty Images

Tratado como um dos melhores volantes do mundo durante boa parte da sua carreira, o brasileiro viu seu futebol (e o moral no cenário internacional) despencar depois que se transferiu para Manchester. De acordo com diferentes veículos da imprensa inglesa, o brasileiro está na lista de jogadores que o novo dono do United, Jim Ratcliffe, deseja ver longe de Old Trafford na próxima temporada. Se Casemiro realmente for liberado para ser negociado, a Arábia é quem desponta como favorita para contratá-lo.

LUKA MODRIC

Meia, 38 anos

Croata, Real Madrid (ESP)

Imagem: David S.Bustamante/Soccrates/Getty Images

Assim como Salah, esnobou o dinheiro saudita na janela de julho passado. O fato novo que pode levar Modric a, enfim, aceitar uma mudança para a Ásia é que ele perdeu espaço no Real Madrid e hoje tem ficado mais como opção de banco para o segundo tempo. Além disso, não se sabe ao certo se o clube espanhol tentará renovar o contrato do seu quase quarentão camisa 10, que termina ao fim da atual temporada, ou se deixará parti-lo para um novo desafio, como jogador em outro canto do mundo ou integrante de comissão técnica.

ROMELU LUKAKU

Atacante, 30 anos

Belga, Roma (ITA)