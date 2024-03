Dia Internacional: 7 mulheres que estão revolucionando o futebol mundial

LEILA PEREIRA

Raro exemplo de uma mulher no comando de um clube importante no cenário global, Leila tem conduzido o Palmeiras na fase mais vitoriosa da sua história. Desde que a dona da Crefisa foi eleita presidente alviverde, em novembro de 2021, o time paulista conquistou nada menos que sete títulos (uma Libertadores, dois Brasileiros, dois Paulistas, uma Recopa Sul-Americana e duas Supercopas do Brasil). A mandatária também tem aproveitado o peso do seu nome para discursar contra o machismo ainda vigente no ambiente do futebol e chegou a organizar uma entrevista coletiva exclusiva para jornalistas mulheres.

SARINA WIEGMAN

Imagem: Naomi Baker - The FA/The FA via Getty Images

Finalista das últimas sete edições do The Best concedido ao melhor técnico de futebol feminino do planeta e vencedora do prêmio em quatro oportunidades (inclusive as duas mais recentes), a holandesa é praticamente uma unanimidade mundo à fora. Sarina venceu as duas últimas Eurocopas (2017, com a Holanda, e 2022, com a Inglaterra) e levou o English Team ao vice-campeonato mundial no ano passado. O moral da treinadora de 54 anos é tão elevado que ela é uma das opções analisadas pela FA para suceder Gareth Southgate como comandante da seleção inglesa masculina depois da Euro-2024 ou da Copa-2026.

ALEX MORGAN