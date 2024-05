O Agro é burro

Claro que essa reflexão só faz sentido para aqueles que sabem que o clima está sendo alterado pela ação humana e que desmatar e queimar a Amazônia, o Cerrado e demais biomas causa inundações no Rio Grande do Sul, no Piauí, no Rio etc, e calor sufocante durante o ano inteiro no resto do país. Bem mais confortável, sem dúvida, é fingir que nada disso é verdadeiro, que a culpa pela calamidade é da chuva, e seguir a vida até onde der. Encarar o abismo não é para qualquer um. Pelo menos até que você e sua família sejam alcançados pela próxima grande seca ou grande cheia é possível ir vivendo desse modo acolhedoramente negacionista.

Levantamento parcial da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) revela que as tempestades registradas desde 29 de abril no Rio Grande do Sul geraram pelo menos R$ 8 bilhões em prejuízos financeiros. Dentro disso, a agropecuária soma R$ 1,161 bilhão de perdas numa conta que está longe de ser totalizada. O que podemos afirmar é que o Agro é o setor mais vulnerável ao aquecimento global provocado pela ação humana.

Aqui seria importante lembrar que o pequeno agricultor não faz parte do Agro da mesma forma que o proprietário do Renegate não será supertaxado quando finalmente começarmos a cobrar altos impostos de bilionários.

O Agro, como ficou popularmente conhecida a cadeia produtiva relacionada à agricultura e à pecuária, é composto de corporações e não de pequenos agricultores ou de pessoas que trabalham na agricultura familiar. Se você tem seu sitiozinho e faz aí seu cultivo para vender, por mais que isso possa ferir seu ego, você não é o Agro.

Lembro que durante a última eleição presidencial eu vi um Uno bem baleado trafegando por uma estrada de Minas Gerais com um adesivo onde se lia "Eu sou o Agro" ao lado da foto de Jair Bolsonaro. Minha vontade era abrir a janela e berrar: não, você não é o Agro, meu querido.

Por que, então, o Agro, em vez de seguir fazendo seu lobby para destruir leis que protegem a natureza, não começa a pensar em um novo modelo de negócio que evite terminar por destruí-lo?