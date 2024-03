Com Neymar e Jesus, Al-Hilal gastou R$ 2,1 bi para alcançar recorde mundial

Nada menos que as oito contratações mais caras da história do clube fazem parte do elenco que ontem celebrou uma vitória de virada por 3 a 1 sobre o Al-Riyadh, pelo Campeonato Saudita, e o recorde mundial.

O valor gasto pelo Al-Hilal na montagem do seu time para a temporada 2023/24 supera o de vários clubes do escalão mais alto da Europa, como Barcelona, Atlético de Madri, Milan, Borussia Dortmund e Inter de Milão.

Além de Neymar, que está fora de ação desde outubro devido a uma grave contusão de joelho, outros três jogadores brasileiros jogam no novo recordista mundial de vitórias consecutivas: o lateral esquerdo Renan Lodi e os pontas Michael e Malcom. O trio foi titular no jogo que selou o recorde -o ex-Flamengo, inclusive, marcou um dos gols da partida histórica.

Anatomia do recorde

A marca histórica do Al-Hilal começou a ser construída no dia 25 de setembro, com o 2 a 1 aplicado sobre o Al-Jabalain, da segunda divisão, em jogo válido pela primeira rodada Copa do Rei.

Nos cinco meses e meio seguintes, a equipe de Jesus obteve mais duas vitórias no torneio mata-mata nacional, 16 na Premier League local e oito na Liga dos Campeões Asiáticas. Também nesse período, bateu equipes de três países diferentes: Irã, Índia e, claro, da Arábia.