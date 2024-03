Por que Thiago Alcântara virou um 'sonho possível' para clubes brasileiros?

A situação pode animar times brasileiros a apresentarem propostas para tentar convencer Thiago a jogar na terra-natal do seu pai no segundo semestre. Recentemente, o Flamengo, clube que ele defendeu durante a infância, chegou a ser apontado como candidato a contratá-lo.

Classificação e jogos Inglês

Questões físicas

A escassez de oportunidades futuras para Thiago na elite europeia está ligada ao seu declínio físico e às dúvidas sobre o quanto ainda pode render em um cenário de nível de exigência extrema.

Devido a problemas médicos, o meia só conseguiu disputar cinco minutos de uma única partida do Liverpool nesta temporada.

O camisa 6 precisou passar por uma cirurgia de quadril em abril do ano passado e ficou dez meses afastado do futebol. Quando retornou, no clássico contra o Arsenal, no começo de fevereiro, sofreu uma nova lesão, desta vez muscular.

Até o momento, o departamento médico do clube inglês não deu uma previsão detalhada de qual será a duração do período de afastamento do jogador.