Dia de Champions: Real aposta em Vini Jr. 'melhor do mundo' nas oitavas

"Na minha opinião, neste nível, quando joga desta maneira, com esta atitude, é o melhor jogador do mundo."

O pesado elogio feito pelo técnico Carlo Ancelotti depois da atuação de gala de Vinícius Júnior no confronto direto pela liderança do Campeonato Espanhol, contra o Girona, sábado, mostra bem como o Real Madrid deposita sua confiança no atacante brasileiro também para a reta final da Liga dos Campeões da Europa.

O ex-Flamengo chega para a partida contra o Red Bull Leipzig, hoje, na Alemanha, que abre as oitavas de final da Champions, como o cara em quem os maiores vencedores da história do torneio apostam suas melhores fichas.